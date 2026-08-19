Colegio de Nutricionistas pide garantizar atención en el INABIF

El debate sobre una eventual reducción de nutricionistas en el INABIF no debe limitarse a plazas, costos o elaboración de menús. Para el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), se debe evaluar cómo esta medida podría afectar la calidad de atención, la seguridad alimentaria y la salud de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores bajo protección del Estado.

El trabajo del nutricionista va mucho más allá de programar menús. Comprende evaluar el estado nutricional, identificar riesgos, adecuar la alimentación a las necesidades de cada persona, vigilar la calidad de los alimentos y hacer seguimiento a los resultados.

El Colegio de nutricionistas señala que eficiencia no significa necesariamente reducir personal. Antes de modificar la dotación de profesionales, deberían considerarse el número de usuarios, sus condiciones de salud, riesgos nutricionales, carga laboral y resultados obtenidos.

La discusión, por tanto, debe centrarse en una pregunta: ¿cuántos profesionales se necesitan para garantizar una atención nutricional segura y de calidad?

Una decisión sustentada en evidencia puede mejorar la gestión pública. Pero un recorte sin evaluación podría trasladar los riesgos a personas que requieren una protección especial del Estado.

Porque en el INABIF no se atienden menús. Se atienden personas.