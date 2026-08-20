Policlínico Fiori de EsSalud celebra 34 años atendiendo a más de 198 mil asegurados

Con el compromiso de continuar cuidando la salud de miles de familias, el Policlínico Fiori de EsSalud conmemoró su 34. ° aniversario institucional, destacando su labor en la atención integral de más de 198 mil asegurados adscritos a este establecimiento de primer nivel de la Red Prestacional Sabogal.

La ceremonia contó con la participación del Dr. Diego Barbieri, en representación del gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dr. Milward Ubillús Trujillo, quien resaltó la dedicación del personal que diariamente brinda atención a los asegurados y contribuye al fortalecimiento de los servicios de primer nivel.

Por su parte, el director del Policlínico Fiori, Dr. Claudio Camasca, destacó el compromiso de los trabajadores y los avances alcanzados en los últimos años, entre ellos la acreditación otorgada por el Ministerio de Salud (MINSA), el fortalecimiento de los servicios de Medicina Complementaria y de Enfermería para adultos mayores, así como la mejora de los horarios de atención que permitió reducir los tiempos de espera.

“Seguiremos promoviendo estándares de calidad que nos permitan ofrecer a nuestros asegurados una atención cada vez más oportuna, cercana y humana. Nuestro compromiso es mejorar los servicios y fortalecer el trabajo de nuestros colaboradores para responder a las necesidades de quienes confían en EsSalud”, destacó el Dr. Camasca.

La celebración incluyó una presentación de marinera a cargo de los trabajadores y un reconocimiento al personal por sus años de servicio institucional, en una jornada que puso en valor la trayectoria, dedicación y compromiso de quienes contribuyen diariamente a brindar una atención centrada en las personas.