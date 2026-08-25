Minsa anuncia mejoras tras supervisar hospital San Bartolomé

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, visitó el Hospital San Bartolomé para conocer sus principales necesidades y verificar las condiciones de atención.

Durante el recorrido, acompañado por la diputada Cecilia Chacón, inspeccionó Emergencia, consultorios y áreas materno-infantiles.

El titular del Minsa planteó reorganizar ambientes para habilitar nuevos consultorios. La medida busca aumentar la capacidad del hospital y descongestionar Emergencia.

Además, anunció que el establecimiento será parte de la primera etapa de digitalización. El proceso permitirá implementar historias clínicas electrónicas y mejorar la gestión de los servicios.