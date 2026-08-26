EsSalud entrega información a la fiscalía para identificar a responsables del presunto desvío de medicamentos

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso brindar plena colaboración al Ministerio Público para esclarecer el presunto desvío de cuatro cajas de Osmolite 1.06 kcal/ml, producto destinado a la atención de los asegurados que fue encontrado durante una intervención realizada en una galería comercial del Centro de Lima.

La diligencia se efectuó en la galería La Pionera, con la participación del Ministerio Público y el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Policía Nacional del Perú. Luego de la evaluación correspondiente, se determinó que los productos incautados pertenecen a EsSalud.

Ante estos hechos, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Hilda Sandoval Cornejo, dispuso el inicio inmediato de una investigación interna para establecer cómo los productos salieron de los canales institucionales e identificar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Asimismo, señaló que la institución entregará a la Fiscalía la documentación y la información necesarias para contribuir con el esclarecimiento de los hechos. De acreditarse la participación de servidores de EsSalud, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, incluida la destitución si se determina la comisión de una falta muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que establezcan las autoridades competentes.

Como resultado de la intervención, el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra un grupo de servidores por la presunta comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos sin garantía de buen estado, en agravio del Ministerio de Salud y de EsSalud.

EsSalud reafirma su política de tolerancia cero frente a cualquier acto que comprometa los recursos destinados a la atención de los asegurados y garantiza que colaborará con las autoridades hasta identificar a los responsables y determinar el destino de los productos incautados.