El Colegio de Nutricionistas del Perú y el Minsa trabajarán articuladamente para reducir la anemia en el país

La Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), Mg. Rosa Elena Cruz Maldonado, sostuvo una importante reunión de trabajo con el ministro de Salud, Luis Dyer, donde se expusieron propuestas concretas para la mejora de la nutrición en el país.

La reunión se convirtió en una mesa de trabajo articulada para fortalecer acciones por una alimentación saludable y la lucha contra la anemia a nivel nacional.

Como resultado del encuentro el CNP ha sido invitado a formar parte de una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Ha sido una reunión grandiosa y se ha invitado al Colegio de Nutricionistas del Perú a participar en este trabajo conjunto que se está haciendo con dos ministerios el Minsa y el Midis”, expresó el titular del sector.

Dyer precisó que en esta estrategia contra la anemia se requiere contar con la valiosa opinión y conocimiento del Colegio de Nutricionistas del Perú.

A su turno la decana del CNP Rosa Elena Cruz, dijo que porque la población se lo merece van a colaborar en reducir la anemia no solo en niños sino también en las gestantes porque necesitamos que el desarrollo del país mejore.