PADOMI de EsSalud supera las 360 mil atenciones de enfermería a domicilio en Lima y Callao

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a quienes requieren cuidados permanentes, el Servicio de Enfermería del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud realizó 360 633 atenciones domiciliarias en lo que va del año en Lima y Callao. Este trabajo permite que miles de asegurados con dificultades de movilidad reciban atención y seguimiento sin la necesidad de trasladarse a un establecimiento de salud.

Las atenciones comprenden servicios de Urgencias, Hospital en Casa, Cuidados Paliativos, Telemonitoreo, Oxigenoterapia, curaciones y otros procedimientos; además de la atención dirigida a niños a través de PADOMI Niños. Para ello, se cuenta con más de 200 profesionales de enfermería, quienes se desplazan a los domicilios de los pacientes.

De estos servicios realizados, más de 166 400 corresponden a curaciones, procedimientos y seguimiento de tratamientos médicos, principalmente en adultos mayores. Estas intervenciones permiten acompañar la evolución de los pacientes y contribuir a que mantengan una mejor calidad de vida en sus propios hogares.

Acompañamiento a familias

La gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. María Emilia Isabel Hernández Vizarreta, resaltó el componente humano de esta labor y el acompañamiento que el personal brinda también a las familias. “Estas profesionales realizan una labor dedicada; no solo brindan atención, sino que también capacitan a los familiares”, señaló tras destacar su reconocimiento a estas mujeres y hombres profesionales de la salud que celebran el domingo 30 de agosto el Día de la Enfermera y del Enfermero Peruano.

Precisamente, una de las labores que complementa la atención en los domicilios es la orientación a los cuidadores. A través de la Escuela de Cuidadores PADOMI, el personal de salud enseña a los familiares técnicas para realizar cambios posturales, cuidar la piel y reconocer signos de alarma que puedan requerir atención médica. Este acompañamiento busca que los familiares cuenten con herramientas para continuar con los cuidados en casa y responder a determinadas situaciones que durante la recuperación o el tratamiento de los adultos mayores.

I Congreso de Atención de Enfermería

Como parte de las acciones para fortalecer la atención de enfermería, la Subgerencia de Atención Domiciliaria PADOMI organizó el I Congreso de Atención de Enfermería en el Cuidado Integral del Adulto Mayor que se desarrolla los días 27 y 28 de agosto en la sede central de EsSalud.

El encuentro tiene como objetivo reforzar los conocimientos y compartir experiencias entre los profesionales del programa. Con estas acciones, EsSalud busca fortalecer la atención domiciliaria y garantizar la continuidad de los cuidados, especialmente para los adultos mayores que requieren acompañamiento permanente; llevando atención, orientación y seguimiento hasta sus propios hogares.