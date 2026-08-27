Médicos recomienda actividad física, cuidado emocional y espacios de socialización para quienes inicien su jubilación

Con la finalidad de promover un envejecimiento activo y saludable, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda mantener una rutina saludable para afrontar este cambio y conservar la independencia.

“La jubilación es una transición hacia otra etapa de la vida y debemos darle una atención especial, porque implica un cambio importante en nuestra rutina”, explica la Dra. Luz Angélica Pecho Sánchez, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

Uno de los primeros aspectos que debe cuidarse son los vínculos sociales, señala la especialista. Además, agrega, continuar en contacto con amigos, familiares y compañeros, así como hacer nuevas amistades, para evitar el aislamiento y favorecer el bienestar emocional.

La doctora Pecho señala que la actividad física cumple también un papel fundamental, como las caminatas, paseo en bicicleta, natación y ejercicios de resistencia que ayudan a fortalecer los músculos y prevenir problemas de salud. “El músculo toma una relevancia grande en la salud y en la prevención de patologías”, indica.

Asegura que otra alternativa es el Tai Chi, práctica que favorece la flexibilidad y el equilibrio y que puede contribuir a prevenir caídas.

La jefa de Geriatría resaltó también que los Centros del Adulto Mayor (CAM) son espacios donde los jubilados encuentran actividades y orientación para responder a muchas de estas necesidades. “Allí, pueden acceder a propuestas de actividad física, integración y entretenimiento adaptadas a esta etapa de la vida que favorecen la socialización", afirmó.

Asimismo, destacó que la familia también juega un papel importante. “La jubilación puede significar pasar más tiempo en el hogar, por lo que es recomendable integrar al adulto mayor a la dinámica familiar y asignarle actividades”, remarcó.

Finalmente, dijo que cuidar la salud emocional es indispensable. La ansiedad y la depresión pueden afectar a los adultos mayores, especialmente cuando la jubilación implica una reducción de actividades y vínculos cotidianos. “Aceptar nuevos retos entender que es necesario integrarnos es muy importante para prevenir problemas emocionales”, acotó.