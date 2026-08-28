EsSalud cumple sus obligaciones pendientes y dispone transferencias de recursos a las redes hospitalarias del país

Por indicación de la presidenta ejecutiva, Hilda Sandoval Cornejo, el traslado de fondos servirá para atender subsidios por lactancia, sepelio e incapacidad laboral.

El Seguro Social de Salud (EsSalud), como parte del proceso de ordenamiento de sus obligaciones institucionales, informa que hoy viernes 28 se transferirán a las redes asistenciales de todo el país los recursos necesarios para pagar las facturas pendientes correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026.

La medida fue dispuesta por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Hilda Sandoval Cornejo, quien señaló que la ejecución oportuna de estos pagos será responsabilidad de cada red hospitalaria del país.

EsSalud atenderá el pago de S/ 60 millones en subsidios pendientes por conceptos de lactancia, maternidad, incapacidad temporal para el trabajo y sepelio.

De igual manera, se ha dispuesto el pago de S/ 23.8 millones por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a exservidores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.

Con estas medidas, EsSalud avanza en el cumplimiento de sus obligaciones y reafirma su compromiso con una gestión responsable y transparente de los recursos de los asegurados.