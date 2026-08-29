Ministro Luis Dyer propone replantear la descentralización de la gestión hospitalaria

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, propuso replantear el actual modelo de descentralización de la gestión hospitalaria y evaluar que la administración de los hospitales regionales retorne al Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mejorar los servicios que recibe la población.

La propuesta fue planteada durante su visita de supervisión a establecimientos de salud de la región Ucayali, donde el titular del sector señaló que, después de 25 años de descentralización, corresponde evaluar sus resultados y analizar alternativas que permitan fortalecer la conducción y el seguimiento de los hospitales regionales.

“La ciudadanía está muy preocupada por la salud y nuestra visita es para buscar una solución, mirar, estar en la cancha y verificar lo que ocurre. Con esta evaluación hacemos un plan de trabajo para mejorar los establecimientos. No podemos permitir que nuestras enfermeras y nuestros médicos no tengan insumos, equipamiento ni medicamentos”, señaló.

En ese sentido, el ministro Dyer sostuvo que el Gobierno nacional debe asumir un rol más activo frente a las necesidades identificadas en los establecimientos de salud y precisó que su propuesta deberá ser discutida oportunamente con el Congreso.

“Por ello, nuestra propuesta es que la administración de los hospitales regionales regrese al Ministerio de Salud. La descentralización, después de 25 años, no ha dado los resultados esperados, pero es un tema que debemos discutir con el Congreso en su momento. Esta será nuestra propuesta”, precisó.

Supervisión de hospitales y centros de salud

Acompañado de autoridades regionales, del senador Jorge Velásquez Portocarrero y del diputado Jaime Abenzur, el titular del Minsa inspeccionó el Hospital Regional de Pucallpa, el Hospital Amazónico de Yarinacocha y los centros de salud Nuevo Paraíso, 9 de octubre y Campo Verde.

Durante el recorrido, dialogó con profesionales de la salud, pacientes y familiares para conocer directamente las principales necesidades y verificar las condiciones de atención y funcionamiento de los diferentes servicios.

El ministro recorrió las unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, la Unidad de Quemados, las áreas de contingencia para hospitalización y los servicios de medicina, banco de sangre, vacunación y Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Asimismo, supervisó las áreas de emergencia y la central de esterilización, donde verificó el funcionamiento de los equipos y dispositivos médicos.

Minsa impulsará culminación del Centro de Salud Campo Verde

Como parte de su agenda de trabajo, el ministro Luis Dyer se reunió con la población del distrito de Campo Verde e informó sobre las acciones para impulsar la culminación del nuevo establecimiento de salud de la zona.

El titular del sector anunció que se prevé iniciar los trabajos en un plazo de 45 días y que se realizará un seguimiento permanente a la ejecución de la obra y a la adquisición del equipamiento. Asimismo, estimó que la culminación del establecimiento demandará entre seis y ocho meses.

“Lo importante es que estamos presentes. Vamos 30 días, no 30 semanas ni tres años. Nos han dejado sin caja; sin embargo, estas obras las vamos a terminar y eso es lo más importante”, enfatizó.