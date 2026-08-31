CNP alerta del incremento de casos de cáncer entre personas jóvenes

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) recomendó priorizar una alimentación saludable en base a proteínas bajas en grasas saturadas, frutas y verduras en suficiente cantidad para prevenir casos de cáncer que se están incrementando alarmantemente.

Cabe mencionar, que de acuerdo a una publicación de la revista The Lancet los casos de cáncer se están presentando con gran frecuencia entre los denominados millennials o generación Y, es decir las personas nacidas entre 1982 y 1994. De acuerdo a la publicación esto se debería en gran parte por el alto consumo de comida rápida o llamada comida chatarra y alimentos ultraprocesados.

El CNP ante esta alarmante noticia recomienda el consumo de proteínas bajas en grasas saturadas, también lácteos, huevos, verduras de diverso tipo y varios colores, menestras, cereales, pero aquellos que contienen fibra que abundan en nuestro país como la quinua que se puede preparar en diversos platillos.

Asimismo, el Colegio de Nutricionistas del Perú invoca a dejar de consumir o espaciar al mínimo mensual la comida ultraprocesada que causa a la larga muchos estragos en nuestra salud.

Cabe mencionar, que según la revista científica The Lancet los tipos de cáncer que más están afectando a los millennials son 17 entre ellos cáncer al colon, recto, riñón, hígado e intestino delgado.