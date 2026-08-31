Ministerio de Salud: más de diez mil emergencias por accidentes de tránsito atendió el SAMU en lo que va del 2026

Los accidentes de tránsito continúan generando una importante demanda de atención de emergencia. En lo que va del 2026, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), informó que atendió más de diez mil emergencias por accidente de tránsito en lo que va del 2026 y de esta cifra 3631 casos requirieron el despacho de una ambulancia del SAMU para brindar atención médica o realizar el traslado de los pacientes a establecimientos de salud para continuar con su atención.

En el marco de la Semana de la Educación Vial, el Minsa hace un llamado a los conductores a asumir un rol activo frente a una emergencia. Cuando una ambulancia circula con las luces y sirena activadas, cederle el paso puede ayudar a que una persona reciba atención médica en el menor tiempo posible.

Cada minuto cuenta

El desplazamiento de una ambulancia en medio del tráfico vehicular puede convertirse en un desafío para los equipos de emergencia. La falta de espacio y el hecho de que algunos conductores no cedan oportunamente el paso pueden dificultar el avance de las unidades, aun cuando estas circulan con sus señales audibles y visibles activadas.

Actualmente, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia del SAMU es de aproximadamente 14 minutos, mientras que el 61 % de las atenciones se concreta después de los 10 minutos. Por ello, el Minsa recuerda a los conductores que, ante la presencia de una ambulancia, deben facilitar su desplazamiento de manera segura, mantener libres las intersecciones y evitar bloquear su trayectoria.

Ceder el paso a una ambulancia no es solo cumplir una norma de tránsito, es darle tiempo a una persona que necesita ayuda.

Los distritos que registran el mayor número de llamadas atendidas por el SAMU son Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Comas, zonas que concentran una importante demanda de atención de emergencias.

El Ministerio de Salud, a través del SAMU recuerda que, ante una emergencia o urgencia médica, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente con la Línea 106, donde médicos reguladores evalúan cada caso y determinan la respuesta más adecuada.