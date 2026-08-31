Inician primer ensayo en humanos de una píldora que busca imitar los efectos del ejercicio

Científicos dieron un nuevo paso en la búsqueda de una alternativa farmacológica capaz de reproducir parte de las respuestas que genera el ejercicio en el organismo.

La propuesta consiste en una píldora diseñada para activar mecanismos relacionados con la actividad física, con el objetivo de provocar cambios similares a los que ocurren cuando una persona realiza entrenamiento.

El proyecto ya llegó a su primera etapa de pruebas clínicas en seres humanos. Los investigadores evaluarán principalmente su seguridad, tolerancia y la respuesta del organismo al tratamiento.

Aunque los resultados todavía deberán ser analizados antes de determinar su eficacia, el desarrollo abre una nueva línea de investigación para personas que no pueden realizar ejercicio con normalidad debido a distintas limitaciones.