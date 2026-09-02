¡Articulamos esfuerzos! Minsa y la UNMSM impulsarán actividades académicas vinculadas al sector salud

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), recibió a representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con el propósito de promover iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de profesionales del sector salud.



Una de las propuestas alcanzadas durante el diálogo entre ambas entidades es el desarrollo de actividades educativas bajo la modalidad MOOC, cursos gratuitos en línea que contarán con la participación de docentes de la UNMSM y estarán dirigidos a profesionales que laboran en establecimientos de salud.



Entre las asignaturas más destacadas está el curso de Procura y Trasplante, que estará a cargo de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, y Derechos en Salud, a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).



Gerencia en Salud



Dentro de las propuestas conversadas resalta la posibilidad de brindar a los residentes de la especialidad de Gerencia en Salud de la UNMSM la oportunidad de realizar pasantías en la Escuela Nacional de Salud Pública del Minsa.



A través de esta articulación entre la Ensap, la UNMSM y otras instituciones vinculadas al sector se impulsará un avance significativo en la formulación de nuevas propuestas académicas para fortalecer los espacios de colaboración orientados a la formación y capacitación.



La reunió contó con la participación del doctor Edy Martín Vera Loyola, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), el doctor. Diego Benjamín Borjas Cavero, coordinador de la Unidad de Cooperación, Relaciones Interinstitucionales y Gestión de Proyectos de la Facultad de Medicina de la UNMSM, y el doctor Luis Miguel Villanueva Alegre, director del Instituto de Investigación en Cirugía Experimental de la misma casa de estudios.



El diálogo entre ambas instituciones seguirá de manera permanente, bajo el objetivo común de reforzar los conocimientos y aprendizajes de profesiones del sector para garantizar una mejor atención a miles de peruanos en todas las regiones del país.