Médicos de EsSalud operan feto para colocarle balón en la tráquea y permitir desarrollo de sus pulmones

Especialistas del Hospital Edgardo Rebagliati realizan por primera vez una compleja cirugía a un bebé de 29 semanas de gestación para aumentar sus posibilidades de supervivencia al nacer.

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud realizó, por primera vez, una compleja cirugía fetal para tratar a una bebé diagnosticada con una grave hernia diafragmática congénita, malformación que compromete el desarrollo de los pulmones y puede poner en alto riesgo la vida del recién nacido.

El Programa de Cirugía Fetal de ese establecimiento hospitalario de alta complejidad colocó temporalmente un balón en la tráquea de la bebé durante la gestación, con el objetivo de favorecer el crecimiento pulmonar y cambiar su adverso pronóstico de supervivencia.

La intervención se realizó a la paciente Yerenith Vargas, gestante de 26 años y procedente de Oxapampa, quien llegó al Hospital Rebagliati a las 27 semanas de embarazo, tras una ecografía morfológica que detectó la condición de su bebé. Se trata de una hernia diafragmática congénita que se encuentra en el abdomen y que asciende hacia el tórax, comprimiendo los pulmones e impidiendo que estos se desarrollen adecuadamente durante la gestación.

Tras una evaluación especializada y el cumplimiento de los criterios establecidos en los protocolos médicos, el equipo del Programa de Cirugía Fetal realizó el procedimiento a las 29 semanas de gestación. El doctor Igor Huerta Sáenz, jefe del programa, explicó que esta técnica está dirigida a los casos más severos y busca ofrecer una alternativa a bebés cuyo pronóstico, sin una intervención fetal, puede ser muy adverso.

“Es un diagnóstico fetal severo porque los órganos abdominales del bebé suben a la región del tórax y comprimen el pulmón. Esta cirugía busca darles una posibilidad diferente a bebés que, sin una intervención fetal, tienen un pronóstico muy adverso”, señaló.

El especialista precisó que el balón colocado en la tráquea favorece el desarrollo de los pulmones del feto. La expectativa del equipo médico, agregó, es que este pequeño esférico permanezca el mayor tiempo posible para favorecer el desarrollo pulmonar y que, si la evolución continúa siendo favorable, el embarazo pueda prolongarse hasta llegar a término.

Con este nuevo procedimiento, el Hospital Rebagliati amplía su capacidad para realizar diagnósticos fetales complejos. Desde su creación, el Programa de Cirugía Fetal ha realizado 27 cirugías fetales de diferentes complejidades e incorporado procedimientos especializados que actualmente lo equiparan en oferta con los mejores centros médicos del extranjero.

Para Yerenith Vargas, la intervención representa una nueva esperanza para su hija. La joven madre relató que no había presentado síntomas ni señales que hicieran sospechar la enfermedad y que el diagnóstico se estableció durante una ecografía morfológica. “Solo quería saber el sexo de mi bebé y fue en la ecografía donde detectaron que tenía esta condición. Me explicaron que el caso era severo y que, si no recibía ayuda, las posibilidades de supervivencia eran muy difíciles”, contó.