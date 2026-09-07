CNP: Cuidar nuestra alimentación es la base para evitar futuras enfermedades

La Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) Mg. Rosa Elena Cruz, explicó que un plato realmente saludable para el adulto debe contener verduras en 50%, porque estamos en un Perú obesogénico donde el 70% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad es decir presenten un exceso de peso por grasa visceral principalmente. Esta grasa es la que ocasiona diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, colesterol y triglicéridos altos y está relacionada con muchos tipos de cáncer que se están incrementando de forma exponencial en la actualidad.

Rosa Elena Cruz, sostuvo que para tener una buena salud debe existir un balance en nuestra alimentación con el consumo de carbohidratos que contienen fibra, proteínas, grasas saludables, frutas y verduras, que deben estar presentes en las tres comidas del día.

Cruz Maldonado, dijo que el plato del adulto debe incluir proteínas de origen animal como pollo, pescado, pavita, carne de res, cerdo, carnero, en realidad a lo que se tenga acceso lo cual permitirá prevenir la sarcopenia que también se está incremento demasiado, cereales de preferencia integrales por lo menos en un 50% de los que se comen al día, menestras, frutas y verduras de la estación y siempre variando diferentes colores así nos aseguramos de que las diferentes vitaminas y minerales no falten.

La decana del CNP, anotó que, por ejemplo, si se trata de una persona con bajo peso deberá incluir en su plato menos ensaladas y más carbohidratos. Este plato no es para todos.

La Mg. Rosa Elena Cruz reafirmó que el exceso del consumo de azúcar en nuestro país lamentablemente se inicia desde las fórmulas lácteas que consumen los bebés, ya que vienen la mayoría con una gran cantidad de azúcar, pero como no tienen octógonos los padres las compran ignorando esta grave situación.

La Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú sugirió que se debe tener muy en cuenta la advertencia de los octógonos en un empaque ya que muchas personas no les prestan la debida atención.

“El mensaje debe ir más fuerte, se debe mejorar la publicidad y alertar lo que los octógonos en realidad nos están informando. Los octógonos son una advertencia, nos dicen por ejemplo que este alimento tiene gran cantidad de sodio entendido por la población como sal, o es alto en azúcar o en grasas saturadas, que son las que ocasionan la ateroesclerosis es decir tapan los vasos sanguíneos", sustentó.

A su vez, aclaró que cuando una persona ya tiene diabetes o la presión alta son enfermedades que no se curan, serán crónicas para toda nuestra vida, y solo se podrán controlar para evitar las secuelas, por ello la importancia de cuidar nuestra alimentación y realizar actividad física siempre.