Midis y Minsa consolidan alianzas con ministerios para fortalecer la lucha contra la anemia

Se vienen dando pasos importantes en la lucha contra la anemia infantil. Uno de ellos es la consolidación de las alianzas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Salud (Minsa) con diversos sectores del Poder Ejecutivo, con la cooperación internacional, con el sector privado y con la sociedad civil para enfrentar esta enfermedad, que afecta al 34,9 % de nuestros niños.

Así lo dio a conocer la titular del Midis, Maritza Canales Martínez, durante la tercera reunión de trabajo sostenida con el titular del Minsa, Luis Dyer Fernández, que tiene como objetivo luchar contra la anemia. El encuentro contó con la participación de los equipos técnicos de ambos sectores, así como de representantes de diversos ministerios, organismos de cooperación internacional, empresas privadas, la academia y la sociedad civil, entre otros.

En la sesión también participó Flor Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados.

“Esta ha sido ya la tercera sesión, en la que hemos ido convocando cada vez a más instituciones y entidades. Estamos a puertas de iniciar un trabajo técnico mucho más específico para definir territorios, contribuciones e indicadores, y pronto poder ejecutarlo con todos los recursos que logremos reunir", señaló la ministra Maritza Canales Martínez.

Con el objetivo de operativizar y estructurar las propuestas de manera ordenada, el Midis y el Minsa propusieron el cronograma de conformación de siete mesas técnicas, que funcionarán como espacios abiertos de diálogo e intercambio de conocimientos, experiencias e innovaciones. En ellas participarán representantes del Estado, la cooperación internacional, el sector privado, la academia y la sociedad civil para identificar intervenciones efectivas, fortalecer las acciones que han demostrado resultados y promover medidas nacionales y focalizadas que contribuyan a acelerar la reducción de la anemia.

“Cada mesa técnica está orientada a integrar los distintos aportes que podemos realizar en ámbitos como la comunicación, la salud y el trabajo legislativo, entre otros, con el fin de articular esfuerzos, trabajar de manera paralela y obtener resultados en el menor tiempo posible”, enfatizó la titular del Midis.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, destacó que ya se está llegando a conclusiones que permitirán diseñar un gran plan de trabajo para la lucha contra la anemia. Asimismo, remarcó que este desafío compromete a todos los peruanos.

“Es una convocatoria totalmente abierta. Destaco el excelente trabajo de la ministra Canales al dialogar con todos los ministerios y, sobre todo, al abrir las puertas a instituciones, la academia, el sector privado y los organismos internacionales para compartir información y trabajar juntos frente a este enemigo común que es la anemia”, sostuvo Dyer Fernández.

Finalmente, la ministra Maritza Canales resaltó que la meta del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es reducir los indicadores de anemia en 50 %. “Es un reto grande, con muchas dificultades, que merece la movilización de todos los peruanos”, afirmó. Las propuestas de lucha contra la anemia derivadas de las coordinaciones que vienen realizando el Midis y el Minsa serán presentadas a la mandataria.