El colágeno y la importancia de su consumo en nuestra alimentación

La nutricionista Kiomi Yanuki explico que se encuentran en las patitas de pollo, cerdo y la piel del pescado.

La licenciada Kiomi Yanuki Soto del Colegio de Nutricionistas del Perú, explicó que el colágeno es una proteína que el mismo organismo sintetiza, pero a medida que vamos envejeciendo va disminuyendo tanto su producción como su disponibilidad.

A partir de los 25 años empezamos a perder colágeno que es una proteína que da estructura a la piel, los tendones, los tejidos y a los huesos por eso a medida que vamos envejeciendo nuestra piel se vuelve más elástica, pierde estructura y aparecen las arrugas.

En este sentido, la especialista en nutrición sostuvo que el consumo de colágeno va a prevenir un poco la pérdida de elasticidad de la piel.

La licenciada Kiomi Yanuki, indicó que las patitas de pollo son ricas en colágeno, son bastante económicas y lo ideal es consumirlas cocidas, por ejemplo, en sopa es lo más beneficioso. “El colágeno también está en el cartílago del pollo”, destacó la nutricionista.

Asimismo, manifestó que la patita de cerdo tiene bastante colágeno y se puede consumir en diferentes presentaciones como en un plato de patita con maní. Igualmente, el tuétano de la carne de res es rica en colágeno.

La nutricionista precisó que la piel del pescado posee gran cantidad de colágeno que debe ser consumida frecuentemente porque tiene muchos beneficios.

Recomendó consumir colágeno con la vitamina C, presente en las frutas y verduras, para ayudar al organismo a sintetizar mayor cantidad de esta proteína, al recordar que dentro de este mismo proceso de síntesis de colágeno están también presentes el zinc y el cobre.

“Tener colágeno en la piel la hará más firme, hará que se vea mucho más hidratada y con mucha más firmeza”, finalizó.

Cabe recalcar, que a partir de los 25 años empezamos a perder colágeno en 1 por ciento por año, sobre todo las mujeres y cuando ya tienen el proceso de menopausia se pierde el 50 por ciento de colágeno, pero mantener hábitos saludables ayudará.