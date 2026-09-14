Solo 3 millones 700 mil peruanos aceptan donar sus órganos y tejidos: Lima es la región con mayor decisión de donar

En la semana de Donación de Órganos y Tejidos del 14 al 20 de setiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que solo 3.759.809 de los más de 27 millones de ciudadanos declaró en su Documento Nacional de Identidad (DNI) la voluntad de donar órganos y tejidos, lo que representa el 13.6% de los peruanos. Esta cifra sirve para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación para salvar miles de vidas.

Lima es la región con más ciudadanos que aceptan donar sus órganos y tejidos, con 1.667.310; le sigue La Libertad con 203.095; Arequipa con 204.417; Áncash con 117.326; Callao con 167.270; Piura con 152.854; Lambayeque con 119.623 y Cusco con 108.275.

Asimismo, Ica con 104.644; Cajamarca con 72.805; Junín con 69.899; San Martín con 60.680; Loreto con 49.100; Ucayali con 45.869; Puno con 40.482; Ayacucho con 37.957; Huánuco con 37.011; Tacna con 29.804. También, Madre de Dios con 21.466; Apurímac con 20.746; Moquegua con 20.672; Tumbes con 18.223; Pasco con 15.439; Amazonas con 14.867 y Huancavelica con 14.816.

En el Perú, se registran 3.414.650 ciudadanos que declararon “Sí” a la donación de órganos y tejidos, y en el extranjero, 345.159 peruanos.

¿Cómo cambiar la decisión sobre donación de órganos en el DNI?

Los ciudadanos pueden realizar el trámite de manera presencial en uno de los centros de atención de Reniec para declarar que “Sí” aceptan donar órganos y tejidos tras su fallecimiento, y para que este aparezca en su DNI. Dicho trámite y la emisión de un nuevo DNI con esta información es gratuita gracias a la Ley N°32237.

También pueden realizar el cambio de declaración de órganos mediante el trámite de renovación por caducidad del DNI de manera virtual. Sin embargo, esta gestión sí tiene un costo. Si cuenta con el DNI azul y migrará al electrónico, el pago es de S/30.00 con el código tributo 02121 (costo válido hasta el 31 de diciembre de 2026); si cuenta con el DNI electrónico, debe pagar S/41.00 con el código 00525.

El pago se realiza por medio de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o págalo.pe. En el caso de Yape, deben generar un ticket de pago en este link, seleccionar el código correspondiente al trámite e ingresar a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y colocar el número de ticket para finalizar el pago.

El ciudadano deberá acudir a la sede donde hizo el trámite o a la que eligió de manera virtual para el recojo de su DNI, cuando este se encuentre al 100%. Cabe precisar que, de acuerdo con la Ley N° 31755, si el ciudadano decide no donar, deberá firmar una “declaración de voluntad de no donar órganos o tejidos con fines de trasplante”.

Cabe resaltar que, donar es un acto de amor y solidaridad que puede cambiar la vida de quienes más lo necesitan. Hay miles de pacientes en lista de espera en los hospitales que requieren de una operación urgente de trasplante para salvar sus vidas. Recuerda que un solo sí en el DNI puede dar una nueva oportunidad a más de 8 personas.