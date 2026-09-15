EsSalud capacita a más de 11 mil profesionales para atender emergencias y desastres con equipos de alta tecnología

Con el objetivo de garantizar una respuesta médica rápida y eficiente ante situaciones críticas, emergencias y desastres de gran magnitud, EsSalud capacitó a 11.064 profesionales de la salud a nivel nacional en lo que va de 2026.

A través de la Subgerencia de la Escuela de Emergencia, área de la Gerencia de Oferta Flexible, la institución viene desarrollando un plan de instrucción continuo dirigido a médicos, enfermeras y técnicos asistenciales. El programa destaca por su componente práctico, mediante el uso de maniquíes y equipos de simulación de alta tecnología que permiten recrear escenarios reales de atención en las áreas de urgencias y cuidados críticos.

En total, se han desarrollado 387 cursos, entre presenciales y virtuales,que suman 3,870 horas académicas. Entre las materias con mayor demanda y especialización figuran el soporte vital básico en emergencias, soporte vital avanzado en emergencias, primeros auxilios, manejo básico del trauma en emergencias, evaluación y manejo de vía aérea básica

La Dra. María Hernández, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, explicó que esta estrategia de gestión fortalece de manera directa la capacidad resolutiva de las redes prestacionales de Lima y Callao, como: Almenara, Sabogal y Rebagliati, así como de las diversas redes asistenciales en el interior del país.

Como parte del enfoque de descentralización de la actual gestión, en setiembre se aceleraron las jornadas de capacitación en el interior del país. Solo en este mes, se ha capacitado a 120 trabajadores de Áncash, Junín y Ayacucho en técnicas de vía aérea avanzada y soporte vital neonatal. En los próximos días,los equipos de instrucción se trasladarán a Moyobamba para certificar a 80 trabajadores en Atención de Desastres y Primeros Auxilios, además de continuar con nuevos grupos pediátricos en Áncash, donde se capacitará a 45 trabajadores.

Respaldo académico y trayectoria

La Escuela de Emergencia es el único centro institucional autorizado a nivel nacional para certificar al personal de áreas críticas de EsSalud y, en lo que va del año, ha emitido más de 10 mil certificados digitales. Cabe destacar que todos los cursos cuentan con el auspicio académico de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Fundada en 1996 y en el marco de su trigésimo aniversario, la Escuela reafirma su misión estratégica dentro del Seguro Social: mantener al personal sanitario actualizado y entrenado para responder y salvar vidas frente a cualquier eventualidad masiva o urgencia individual.