Minsa implementa nueva versión del SISMED para mejorar disponibilidad de medicamentos

El Ministerio de Salud implementó la versión 2.6 del SISMED, plataforma que permitirá actualizar el control del abastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud. La herramienta no recibía una actualización desde hace cuatro años y ahora contará con información en línea sobre la disponibilidad de productos.

El sistema permitirá detectar con anticipación posibles faltantes y conocer qué establecimientos requieren un mayor abastecimiento. Con estos datos, las autoridades podrán evaluar la redistribución de medicamentos entre diferentes localidades y regiones para atender la demanda de los pacientes.

IDENTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS

La nueva plataforma también facilitará la identificación de medicamentos próximos a vencer, productos inmovilizados y aquellos que tengan observaciones sanitarias. Además, permitirá restringir su dispensación cuando exista algún riesgo, con el objetivo de reducir pérdidas y proteger los recursos públicos.

Como parte de la implementación, especialistas de la Digemid capacitan a los responsables del abastecimiento de las Diris, Diresas y Geresas a nivel nacional. El Minsa busca que esta modernización contribuya a mejorar la planificación y disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud.