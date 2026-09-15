Minsa anuncia conexión de hospitales con tecnología Starlink para impulsar la telemedicina

El Ministerio de Salud, Luis Dyer, anunció un convenio con la empresa estadounidense Starlink para iniciar pruebas piloto de conectividad en establecimientos de salud. La medida busca interconectar los hospitales y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en zonas donde actualmente existen dificultades de acceso a internet.

Según el titular del sector, entre el 42 % y 43 % de los centros de salud del Minsa no cuenta con internet, mientras que parte de la conexión disponible no tendría la capacidad necesaria para realizar telemedicina. El objetivo es contar con una red que permita intercambiar información médica y tomar decisiones de manera más rápida.

La tecnología de Starlink, basada en una constelación de satélites de órbita baja, permitirá evaluar nuevas alternativas de conectividad para los establecimientos. El especialista en derecho digital Eric Iriarte señaló que esta herramienta podría facilitar la telemedicina y el intercambio de información, aunque también será necesario implementar las plataformas y sistemas digitales del sector.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde el Minsa se informó que el proceso de transformación digital ya está en marcha y que la meta para fin de año es contar con 25 hospitales y 400 postas médicas interconectadas. La iniciativa busca mejorar el acceso a información en tiempo real y optimizar la atención de los pacientes.