El CNP destaca norma del Minsa que regula los servicios de cuidados intensivos en el país

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) saluda la decisión del Ministerio de Salud de acoger los aportes técnicos presentados e incorporarlos en la Norma Técnica de Salud Nº 250-MINSA/DGAIN-2026, que regula los servicios de cuidados intensivos en el país.

“El rol del nutricionista en UCI no es accesorio: es fundamental. Su intervención contribuye directamente a la recuperación del paciente, a la reducción de complicaciones y a la mejora de los resultados en salud. La salud de la población no puede ponerse en riesgo”, agrega el pronunciamiento del Colegio de Nutricionistas del Perú al mencionar el dispositivo emitido por el Minsa.

El CNP precisa que esta actualización normativa fortalece el enfoque interdisciplinario en las Unidades de Cuidados Intensivos, garantizando una atención más segura, oportuna y de calidad para los pacientes críticos .

En este sentido, el CNP reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con el MINSA, aportando evidencia, experiencia y propuestas que fortalezcan el sistema de salud y posicionen el verdadero valor de la profesión.

Asimismo, reconoce y agradece el trabajo de la Comisión de Asuntos Internos del CNP, cuyo soporte técnico ha sido clave para que este avance sea hoy una realidad.