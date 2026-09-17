Minsa alerta sobre aguas de mesa “Timonel” y “Lybre” tras detectar peligrosa bacteria

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria y exhortó a la población a no adquirir ni consumir agua de mesa de las marcas “Timonel” y “Lybre”, luego de que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) detectara la presencia de Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de producción. La medida comprende todas las presentaciones y lotes de ambas marcas.

¿QUÉ BACTERIA ENCONTRÓ DIGESA?

El hallazgo de Pseudomonas aeruginosa se produjo durante las acciones permanentes de vigilancia y control sanitario realizadas por Digesa. De acuerdo con el Minsa, la presencia de esta bacteria constituye un indicador de contaminación y representa un riesgo para la salud pública, debido a que puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable.

Ante los resultados obtenidos, Digesa recomendó de manera expresa no comprar ni consumir agua de mesa “Timonel” y “Lybre”, independientemente del tamaño, presentación o lote. La advertencia busca evitar la exposición de los consumidores mientras continúan las acciones de fiscalización sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

ORDENAN EL RETIRO DE PRODUCTOS

La autoridad sanitaria también dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros establecimientos comerciales retiren inmediatamente de sus vitrinas y puntos de venta todas las presentaciones de las aguas de mesa involucradas. Digesa continuará realizando acciones de vigilancia y control para garantizar que la medida sea cumplida.

El Minsa pidió además a los ciudadanos que encuentren productos de las marcas “Timonel” o “Lybre” todavía a la venta que comuniquen el hecho a la autoridad sanitaria correspondiente. Los reportes pueden efectuarse ante las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o Direcciones Regionales de Salud (Diresa), según la jurisdicción.