El chocho o tarwi: ancestral fuente de proteína vegetal

El chocho se puede preparar de diferentes formas en ensalada, sopas, guisos, ceviche, cremas entre otras presentaciones más.

Una buena porción de chocho aporta como 100 gramos de pollo, sostuvo el Magister nutricionista Martín Chávez, al indicar que es un alimento alto en proteínas ideal para los deportistas y los niños.

Indicó que para consumir el chocho se debe hacer reposar una noche en agua, hervir por una hora y luego lavar varias veces, cambiando el agua hasta que elimine su amargor, que se lo da el alcaloide que contiene. Luego de este proceso puede ser consumido de acuerdo al gusto de cada persona.

El especialista del Colegio de Nutricionistas del Perú, asimismo, dijo que el chocho es una buena opción para aquellas personas que tienen el colesterol elevado, los triglicéridos u obesidad, ya que por ser del reino vegetal no aporta colesterol y no incrementa en gran proporción el nivel de triglicéridos.

El nutricionista Martin Chávez precisó que el tipo de fibra que tiene el chocho o tarwi es un excelente prebiótico, es decir es alimento para las bacterias positivas que viven en el aparato digestivo, mejorando la microbiota intestinal.

“Consumir chocho fortalece el tubo digestivo y hace que las personas gocen de una buena salud. Es clave para combatir la malnutrición y fortalecer la seguridad alimentaria en el país", enfatizó.

El chocho se puede preparar de diferentes formas en ensalada, sopas, guisos, ceviche, cremas entre otras presentaciones más.

Cabe precisar, que el chocho, conocido también como tarwi o tauri , es una leguminosa oriunda de los Andes peruanos que se consume desde tiempos ancestrales y que es considerada un superalimento por su gran aporte nutricional.

El tarwi se cultiva desde antes de los incas, como lo demuestran semillas encontradas en sepulturas de la civilización Nasca (500 a 100 años a.C.) y también en cerámica de la cultura Tiahuanaco (1000 a 500 años a.C.). En esas épocas tuvo un rol clave en la alimentación y los sistemas de producción agrícola.