Cusco: Minsa Móvil llevará atención médica especializada y gratuita a familias de Pichari

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la estrategia Salud en Acción de Minsa Móvil, realizará una Campaña Médica Integral Multidisciplinaria en el distrito de Pichari, en la región Cusco, para acercar atención especializada y gratuita a la población, como parte de su despliegue territorial para reducir las brechas de acceso a los servicios de salud.

La jornada se realizará los días miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, en el Centro de Salud Pichari, ubicado en la intersección de la avenida Aviación con la avenida Santa Rosa, desde las 8:00 a. m. La atención estará dirigida a la población de Pichari y localidades cercanas.

Durante los dos días, se brindará atención gratuita en más de 12 especialidades: pediatría, geriatría, cardiología, ginecología, odontología, neumología, oftalmología, dermatología, infectología medicina interna, medicina general y medicina familiar. Asimismo, se brindarán servicios de inmunizaciones y tamizaje de VIH y sífilis, como parte de una atención integral orientada a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el cuidado de la salud.

Esta campaña tiene previsto beneficiar a la población de Pichari y localidades cercanas, con una proyección de más de 2500 atenciones durante los dos días de intervención.

La jornada permitirá que niñas, niños, adolescentes, adultos y personas adultas mayores puedan acceder a distintas especialidades sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para recibir atención especializada. Para acceder a los servicios, la población deberá acudir con su documento de identidad.

Con esta intervención, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de acercar servicios especializados, gratuitos y oportunos a las poblaciones más alejadas del país, fortaleciendo la atención en el territorio y contribuyendo a reducir las brechas de acceso a la salud en beneficio de las familias de Pichari y de la provincia de La Convención.