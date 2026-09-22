EsSalud capacita a más de 100 mil trabajadores de Lima y Callao en prevención de riesgos laborales

Brindó asesoría y asistencia técnica a 815 empresas y desarrolló acciones en seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios, prevención de incendios e inmunización.

Más de 100 mil trabajadores de Lima y Callao fueron capacitados en prevención de riesgos laborales en lo que va del año, como parte de las acciones que desarrolla el Seguro Social de Salud (EsSalud) para promover espacios de trabajo más seguros y saludables.

A través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible, EsSalud capacitó a 101 998 trabajadores y brindó asesoría y asistencia técnica a 579 empresas de distintos sectores, entre ellos administración pública y defensa, actividades profesionales y científicas, comercio, industrias manufactureras y servicios de salud.

Las intervenciones estuvieron orientadas a fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como a prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y otros riesgos que pueden afectar el bienestar de los trabajadores.

La gerente de Oferta Flexible, Dra. María Hernández Vizarreta, destacó que el trabajo preventivo permite a las empresas incorporar la seguridad y el cuidado de la salud a su gestión. “El CEPRIT actúa como un aliado estratégico del sector empleador. Nuestra labor técnica busca reducir la accidentabilidad y prevenir enfermedades, y fortalecer una verdadera cultura preventiva, protegiendo la salud física y mental de los trabajadores”, señaló.

Acciones de prevención

Como parte de las intervenciones realizadas, el CEPRIT ejecutó 1,236 en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con la participación de 2,633 representantes de empresas responsables de implementar estas medidas.

Asimismo, especialistas realizaron 23 evaluaciones de agentes ambientales, que comprendieron el análisis de 260 puestos de trabajo expuestos a riesgos relacionados con la iluminación. En materia de inmunización, se administraron 3.810 dosis de vacunas en 59 empresas, de acuerdo con los riesgos y niveles de exposición laboral de sus colaboradores.

Salud mental y bienestar

La prevención también comprendió el cuidado de la salud mental. En este ámbito, se realizaron 841 evaluaciones de riesgos psicosociales y se intervino en 290 empresas, donde 7.726 trabajadores recibieron orientación para afrontar situaciones relacionadas con el estrés, síndrome de burnout, ansiedad, depresión y violencia. Además, 9,453 colaboradores participaron en actividades destinadas a fortalecer habilidades blandas, autoestima y liderazgo, mientras que otros 3,047 trabajadores fueron capacitados en prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

Preparados ante emergencias

En primeros auxilios, el CEPRIT capacitó a 8,747 trabajadores de 239 empresas, contribuyendo además a la formación de 18 brigadas para una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia. De igual manera, 752 trabajadores de 31 empresas recibieron capacitación en prevención de incendios y evacuación.

A estas acciones se suman las pausas activas, promovidas por el CEPRIT como una medida para favorecer el bienestar físico durante la jornada laboral y que alcanzaron a 11 858 trabajadores de 158 instituciones.