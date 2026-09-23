“Minsa Móvil” acerca consultas gratuitas con especialistas en el VRAEM

Como parte de las acciones de Gobierno para garantizar que los servicios del Estado lleguen a las zonas más alejadas del país, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó una masiva campaña médica especializada en el distrito de Pichari, Cusco, acompañada por una jornada de supervisión liderada por el ministro Luis Dyer, para evaluar la infraestructura, abastecimiento y funcionamiento de los servicios de salud.

La Campaña Médica Multidisciplinaria, articulada a través del Minsa Móvil, se desarrolla en el Centro de Salud Pichari hasta el jueves 24 de setiembre y busca reducir las brechas de acceso a la salud de la población que se encuentra en zonas alejadas, llevando atención gratuita en beneficio de las familias.

La jornada cuenta con especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB), quienes brindan atención en pediatría, cirugía pediátrica, ginecología infantil, otorrinolaringología y odontopediatría.

Asimismo, se ofrecen servicios en cardiología, infectología, geriatría, neumología, oftalmología, odontología, dermatología, entre otros, además incluye servicio de vacunación, tamizajes de VIH y sífilis, y atención integral para adultos mayores. Solo en el primer día de campaña, se vienen realizando más de 1,400 atenciones.

“Estamos aquí porque formar parte de este Gobierno significa trabajar en campo, visitando las comunidades y no detrás de un escritorio. Es fundamental conocer de primera mano las demandas y problemas que afectan a la población para poder resolverlos y ofrecer soluciones”, resaltó el titular del sector.