Minsa Móvil reduce lista de espera con cirugías gratuitas en el Hospital de Apoyo Huari en Ancash

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de Minsa Móvil, desarrollará una campaña de desembalse quirúrgico en el Hospital de Apoyo Huari, región Áncash, del 25 al 29 de setiembre, con el propósito de reducir la lista de espera y ampliar el acceso de la población a intervenciones quirúrgicas especializadas.

La jornada se realizará en coordinación con la Red de Salud Conchucos Sur y el Hospital de Apoyo Huari, y contempla aproximadamente 80 cirugías, cifra referencial que podrá variar según los resultados del tamizaje y la evaluación médica pre quirúrgica.



Entre los procedimientos programados se encuentran hernioplastias para pacientes con diagnóstico de hernias inguinales, umbilicales, epigástricas e incisionales (eventraciones), así como intervenciones quirúrgicas ginecológicas.



Para esta intervención, Minsa Móvil desplazará desde Lima a profesionales de la salud, entre ellos ginecólogos, cirujanos, anestesiólogo y enfermeras especialistas en sala. El equipo se complementará con médicos especialistas del Hospital de Apoyo de Huari como ginecólogo, cirujano y un anestesiólogo.



Los pacientes deberán contar con la evaluación médica y los exámenes prequirúrgicos correspondientes, que permitirán determinar su aptitud para la intervención.



De esta manera, Minsa Móvil continúa articulando esfuerzos con los establecimientos de salud de las regiones para contribuir a la reducción de las listas de espera quirúrgicas y acercar servicios especializados a la población.