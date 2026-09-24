¿Asistirás a un megaevento? Conoce cómo mantenerte hidratado y evitar golpes de calor

Las temperaturas registradas en la ciudad han generado días más cálidos, una situación que cobra especial importancia para quienes asistirán a conciertos, festivales, eventos deportivos u otras actividades multitudinarias y permanecerán durante varias horas expuestos al calor. En estos escenarios, adoptar medidas de prevención es fundamental para cuidar la salud y disfrutar de estas experiencias de manera segura.

Al respecto, Jorge Ortiz, director de Medicina de UTP, explica que el organismo necesita agua y electrolitos, como sodio, potasio y cloruro, para mantener el equilibrio de sus funciones. “El agua representa entre el 60 % y 70 % del peso corporal y es un componente esencial de las células. Cuando nos deshidratamos, pueden alterarse las funciones de diferentes órganos, generando desde manifestaciones leves hasta cuadros de mayor gravedad”, señala.

A diferencia de un malestar común producido por el calor, el golpe de calor puede presentar signos de mayor gravedad. Entre ellos se encuentran temperatura corporal elevada, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Frente a este riesgo, el especialista comparte cinco recomendaciones para prevenir la deshidratación y el golpe de calor:

1. Hidrátate constantemente. Lleva suficiente líquido y bebe de manera pausada durante el evento. No esperes a tener sed para hidratarte.

2. Protégete del calor. Usa gorro o sombrero, ropa ligera y, de ser posible, sombrilla. Busca espacios con sombra para descansar.

3. Evita el alcohol y el esfuerzo excesivo. Las bebidas alcohólicas pueden empeorar la deshidratación. También evita realizar ejercicio intenso o extenuante durante el evento.

4. Presta atención a las señales de alerta. Sed, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y malestar general pueden ser señales de deshidratación. Si aparecen confusión, dificultad para hablar, piel muy caliente, podría tratarse de un golpe de calor y se debe considerarse como una situación de emergencia.

5. Actuar rápido. Ante un golpe de calor, lleva a la persona a un lugar protegido del sol, refresca su cuerpo con agua o paños húmedos y trasládala inmediatamente a un centro de salud. Si está somnolienta o inconsciente, no le des alimentos ni bebidas.

“Prepararnos antes de asistir y prestar atención a las señales que nos da nuestro cuerpo nos permite disfrutar de estas actividades de manera responsable. La prevención es clave para evitar que una exposición prolongada al calor se convierta en una emergencia”, concluye el especialista.