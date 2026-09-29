Día Mundial del Corazón: conoce los 10 hábitos que pueden salvar tu vida

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha destinada a concientizar sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte a nivel mundial. Bajo el lema «No pierdas ni un latido», la Federación Mundial del Corazón busca promover hábitos saludables, reconocer las señales de alerta y fomentar la detección temprana de enfermedades que pueden afectar a personas de cualquier edad.

De acuerdo con especialistas del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, más del 80 % de los eventos cardiovasculares graves pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables. Entre las principales amenazas se encuentran la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el sedentarismo y el tabaquismo. Los médicos advierten que muchas de estas condiciones pueden desarrollarse silenciosamente, por lo que los chequeos preventivos resultan fundamentales.

¿Cuáles son los 10 hábitos para cuidar el corazón?

Los especialistas recomiendan incorporar diez hábitos esenciales para reducir el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón:

1) Caminar diariamente

2) Interrumpir los periodos prolongados de sedentarismo cada 30 o 60 minutos

3) Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada

4) Evitar el cigarrillo, el vapeo y el humo del tabaco

5) Mantener una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, legumbres y pescado

6) Dormir entre siete y nueve horas diarias

7) Controlar regularmente la presión arterial

8) Vigilar los niveles de colesterol y glucosa

9) Incorporar actividades que permitan reducir el estrés

10) Realizar chequeos médicos periódicos.

Hipertensión arterial: el enemigo silencioso del corazón

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es la hipertensión arterial, una enfermedad que puede permanecer sin síntomas durante años. Según la Federación Mundial del Corazón, afecta aproximadamente a uno de cada cuatro adultos en el mundo, pero solo uno de cada cinco logra mantenerla controlada. Asimismo, investigaciones citadas por especialistas destacan que caminar alrededor de 7 mil pasos diarios se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, mientras que seguir una dieta mediterránea puede contribuir a reducir las complicaciones cardíacas.

Además de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio, los cardiólogos recomiendan prestar especial atención a la calidad del sueño y al estrés crónico. Dormir mal, permanecer demasiado tiempo sentado y mantener hábitos perjudiciales pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Por ello, los especialistas aconsejan realizar controles médicos adaptados a la edad, los antecedentes familiares y las condiciones de cada paciente, especialmente para detectar oportunamente alteraciones en la presión arterial, el colesterol y la glucosa.