Minsa alerta sobre riesgo de infartos y recomienda chequeos preventivos

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Ministerio de Salud exhortó a la población a realizarse controles médicos de manera periódica y adoptar hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entre las principales recomendaciones figuran mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal y grasas saturadas, realizar actividad física y evitar el tabaco.

La alerta cobra relevancia debido a que en el Perú se registran, en promedio, más de 100 infartos al miocardio cada día. Según el Minsa, cerca del 30 % de las personas que sufren un infarto fallece antes de llegar a un establecimiento de salud, por lo que reconocer las señales y buscar atención inmediata puede ser determinante.

Entre los principales síntomas se encuentran el dolor o presión repentina en el pecho, que puede extenderse hacia el brazo o la mandíbula, además de sudoración fría, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad y el sedentarismo son algunos de los factores que deben mantenerse bajo control.

Como parte de sus acciones preventivas, el Minsa implementa junto con la OPS la iniciativa HEARTS en más de mil establecimientos del primer nivel de atención. Además, el Hospital Nacional Dos de Mayo realizó una campaña gratuita por el Día Mundial del Corazón, con servicios de cardiología, endocrinología, nutrición, psicología, enfermería y vacunación.