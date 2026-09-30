¿Sabías que tener poca grasa corporal también puede ser perjudicial para la salud?

Durante años, la grasa corporal ha sido asociada principalmente con problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, los especialistas advierten que llevar su reducción al extremo también puede afectar seriamente al organismo. En medio de la popularidad de los cuerpos extremadamente definidos y las dietas para adelgazar, investigadores recuerdan que la grasa no es únicamente una reserva de energía: participa activamente en procesos hormonales, reproductivos, inmunitarios y metabólicos.

¿Por qué la grasa corporal es necesaria para el organismo?

El tejido adiposo funciona como un depósito que almacena energía cuando existe abundancia y la libera cuando el cuerpo la necesita. Además, las células grasas producen hormonas como la leptina, encargada de comunicar al cerebro que existen suficientes reservas energéticas. Esta señal permite que el organismo destine recursos a funciones esenciales, entre ellas la reproducción y la respuesta frente a infecciones. La grasa también actúa como aislante y contribuye a mantener estable la temperatura corporal.

El problema aparece cuando el porcentaje de grasa corporal es demasiado bajo, especialmente como consecuencia de una restricción severa y prolongada de calorías. Ante la falta de reservas, el organismo comienza a ahorrar energía y puede entrar en una respuesta similar al “modo de inanición”. Esto puede debilitar el sistema inmunitario, provocar pérdida de masa muscular y afectar la formación y reparación de los huesos, aumentando el riesgo de fragilidad y fracturas.

Hormonas, menstruación y testosterona también pueden verse afectadas

La falta extrema de grasa también puede alterar la salud hormonal y reproductiva. En hombres sometidos durante mucho tiempo a una ingesta insuficiente de calorías pueden disminuir los niveles de testosterona, la energía y el rendimiento físico. En mujeres, especialmente deportistas con niveles muy bajos de grasa corporal, pueden aparecer menstruaciones irregulares e incluso desaparecer por completo. En situaciones extremas, como las relacionadas con la anorexia nerviosa, las consecuencias pueden incluir daños orgánicos graves e incluso poner en riesgo la vida.

Entonces, ¿cuánta grasa corporal necesita una persona? No existe un porcentaje ideal aplicable a todos, pues depende de factores como sexo, edad y características individuales. Como referencia general, los hombres adultos sanos suelen registrar alrededor de 10 % a 20 % de grasa corporal, mientras que en las mujeres adultas el rango suele situarse aproximadamente entre 20 % y 29 %. Incluso entre deportistas altamente entrenados, una investigación realizada con más de 700 participantes mediante escáneres DEXA encontró como valores mínimos un 10 % en hombres y un 16 % en mujeres.

Medir la grasa corporal tampoco es tan sencillo como parece. Los escáneres DEXA ofrecen evaluaciones más detalladas, mientras que métodos caseros como los pliegues cutáneos o las básculas inteligentes pueden presentar importantes márgenes de error. Indicadores como la relación entre cintura y altura o cintura y cadera pueden servir para observar la distribución de la grasa abdominal. Los especialistas enfatizan que el objetivo no debería ser alcanzar el menor porcentaje posible, sino mantener una composición corporal saludable, acompañada de alimentación equilibrada, ejercicio y entrenamiento de fuerza.