¿Cómo lograr buenos desayunos, almuerzos y cenas?

Representantes del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), recordaron que un mal hábito es "suprimir el desayuno" de nuestra alimentación porque el cuerpo va a requerir energía durante el día y lo va a tomar del músculo.

“Si no se tiene una fuente alimentaria en la mañana para poder empezar a trabajar o estudiar con energía lo va a tomar de su propio cuerpo, lo ideal sería que lo tome de las reservas de grasa, pero eso no va a pasar porque lo toma del músculo”, sostuvieron los expertos.

En este sentido, anotaron que no se tienen que comer cosas tan especializadas o caras ya que pueden ser un par de huevos, un yogurt, leche con cereales, fruta, pero si se tiene la posibilidad sería ideal tomar un yogurt natural al que se le puede agregar un componente energético en mínima cantidad como la miel.

Asimismo, indicaron que si se quiere comer pan no hay problema, ya que puede ser uno diario, cualquier tipo de pan, pero lo que hay que cuidar es el contenido de éste.

Los especialistas en nutrición agregaron que si no quiere comer pan se puede consumir una papa con huevo o choclo con queso, camote, yuca sancochada con queso o habas, que son una buena fuente de energía sana.

Igualmente, recalcaron que la anemia se combate con alimentos de origen animal ricos en hierro porque los niños no cubren necesidades en proteínas, pero nos han hecho creer que la anemia gira en torno al hierro únicamente. Dijeron que para complementar este faltante hay alternativas sanas y económicas dentro de lo real de nuestro presupuesto.

Al comentar el tema de la cena, el CNP dijo que debemos consumir algo ligero para facilitar la digestión, pero lo que comamos no debe ser abundante y si es un adulto puede ser un lonche, sin frituras, ya que podemos comer un pan con palta, queso, aceituna o un pan con mantequilla una vez a la semana, no es necesario erradicarlo de nuestro menú.

Refirieron que a nivel de nutrientes las más importantes son las proteínas, pero son una brecha que no se consumen a plenitud como se debería. “Si no puede consumir pescado, carne, pollo pueden ser vísceras como el hígado, riñón corazón, molleja o el huevo porque la proteína del huevo luego de la proteína de la leche materna es la de mejor absorción”, resaltaron.

También expresaron que en el almuerzo es importante que nosotros primero hayamos consumido a media mañana frutas, frutas secas, yogurt porque si no llegaremos con mucho apetito al almuerzo. Igualmente, indicaron que en el almuerzo debe haber una ensalada, por la fibra, siempre un alimento de origen animal, víscera o un cárnico como pollo, carne o pescado sobre todo los pescados de carne oscura.

Recomendaron, del mismo modo, el consumo de las menestras dos o tres veces a la semana y si no se quiere comer arroz o fideos se puede comer papa, yuca o camote, quinua, trigo que contienen fibra.

“La prioridad alimentaria es garantizar que se coma a gusto vinculado a los propios hábitos de consumo”, finalizaron.