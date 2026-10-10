Día de la Salud Mental: expertos resaltan que buscar ayuda a tiempo evita llegar a situaciones de crisis

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre, el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado – Hideyo Noguchi" (INSM "HD-HN") precisó que solicitar orientación profesional no implica la presencia de un trastorno ni requiere esperar a estar en una situación límite.

De acuerdo al director general de la institución, Dr. Alfredo Saavedra Castillo, reconocer el malestar a tiempo favorece una atención oportuna cuando las dificultades persisten, por lo que instó a consultar ante cambios en emociones o rutinas y a superar la idea de que la atención corresponde solo a casos graves.

Entre los motivos señalados para buscar orientación figuran la tristeza o preocupación persistentes, la pérdida de interés en actividades antes placenteras, alteraciones del sueño o apetito, irritabilidad, fallas de concentración, aislamiento y problemas en el estudio, trabajo o relaciones. El especialista aclaró que estas manifestaciones no son diagnósticos por sí solas, sino indicadores cuya intensidad, duración y contexto deben valorarse sin convertir automáticamente cada emoción difícil en una enfermedad.

Redes de apoyo y canales de atención gratuitos

Desde el INSM "HD-HN" se destacó que el entorno cercano contribuye al bienestar mediante la generación de espacios de escucha respetuosa y sin juicios, evitando presionar a la persona o asumir sus necesidades. Saavedra enfatizó la necesidad de normalizar la solicitud de ayuda como un acto cotidiano y no restrictivo a eventos de crisis, asegurando una sociedad donde expresar malestar encuentre orientación y una ruta de atención adecuada.

Respecto a las estadísticas del sector, la institución reportó que durante el 2025 la Línea 113 Salud registró 61 440 orientaciones vinculadas a la salud mental. En la actualidad, el Ministerio de Salud mantiene habilitada la Línea 113, opción 5, como un canal gratuito de soporte psicológico y orientación operativa durante las 24 horas del día.