Hospital Grau de EsSalud agiliza los tiempos de espera en intervenciones urológicas

Para que más asegurados accedan oportunamente a una operación, el Seguro Social de Salud (EsSalud) sigue impulsando jornadas extraordinarias de desembalse quirúrgico en el Hospital de Emergencias Grau, con la meta de reducir los tiempos de espera. La estrategia prioriza a los pacientes que llevan más de 45 días esperando una intervención y amplía los horarios de atención para responder a esta demanda.

“De acuerdo con lo dispuesto por nuestra presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas, nuestro objetivo es que los asegurados esperen menos para acceder a una cirugía. Estamos ampliando los turnos quirúrgicos y aprovechando la capacidad operativa del hospital para atender prioritariamente a quienes llevan más de 45 días esperando una intervención”, señaló el gerente de la Red Prestacional Almenara, Dr. Marco Antonio Mestanza, durante la jornada realizada este domingo.

Como parte del desembalse quirúrgico programado, se prevé realizar procedimientos urológicos a pacientes procedentes de centros asistenciales como el CAP III Alfredo Piazza Roberts, el CAP III El Agustino y el Policlínico Chosica, quienes registran demoras de entre 84 y 119 días. Entre las intervenciones destacan tratamientos por hiperplasia prostática y biopsias de próstata por sospecha de cáncer.

“Cada cirugía realizada representa una oportunidad para que nuestros asegurados recuperen su bienestar y continúen con sus actividades con una mejor calidad de vida. Estamos trabajando para que reciban la atención que necesitan en el momento oportuno”, agregó el gerente.

El Hospital de Emergencias Grau proyecta realizar 240 cirugías adicionales en Urología hasta diciembre de 2026, en los turnos de lunes a viernes de 8:00 p.m. a medianoche y jornadas complementarias los domingos por la mañana.

OFTALMOLOGÍA REGISTRA UN AVANCE DEL 90 %

En el Servicio de Oftalmología, las jornadas extraordinarias permitieron operar a 90 de los 100 pacientes considerados inicialmente, lo que representa un avance del 90%. Los otros 10 serán atendidos mediante la programación regular del hospital.

EsSalud continuará promoviendo estrategias para reducir las listas de espera y facilitar el acceso a las intervenciones quirúrgicas. La experiencia del Hospital de Emergencias Grau también permitirá evaluar la aplicación de medidas similares en otras redes prestacionales, según sus necesidades y capacidad operativa, para que más asegurados reciban atención sin demoras prolongadas.