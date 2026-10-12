INSN de San Borja realizó feria y pasacalle por el Día Mundial de la Salud Mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizó una Feria de Salud Mental para promover y sensibilizar a pacientes y familiares sobre la importancia del bienestar emocional como parte de un estado de salud integral, además de fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos.

Niños de diferentes edades, que acudieron al instituto para sus citas y atenciones ambulatorias, participaron de diferentes actividades lúdicas y a través del entretenimiento, psicólogos y psiquiatras les enseñaron a identificar sus emociones, saber cómo manejarlo, y fomentar el juego entre padres e hijos. Con actividades como teatro, manualidades, videos y un show de magia se despertó la imaginación de los pequeños y trasmitió mensajes que también ayudan al autocuidado del niño para evitar situaciones de violencia o maltrato. Asimismo, se orientó a los padres y familiares sobre mitos acerca de la salud mental.

La jornada se llevó a cabo de 9:00 am a 12:00 m, y para el cierre se culminó con un pasacalle, donde el equipo de salud mental ingresó a todas las áreas de hospitalización entregando globos y sorprendiendo a los pequeños con personajes disfrazados de la película “Intensamente”, también de Bluey y Rapunzel, quienes alegraron la mañana de nuestros pequeños y sus padres acompañantes.

De esta manera, el INSNSB reafirma su compromiso con el bienestar integral de niños y adolescentes que llegan de diferentes regiones del país por enfermedades quirúrgicas complejas, condiciones que también repercuten en su estado emocional y que requieren de un soporte especializado.

“Por eso en el Instituto realizamos un tratamiento integral del menor, abordando los aspectos de salud mental que puedan repercutir en el proceso de su tratamiento, cirugía, procedimientos, para conseguir una recuperación integral del paciente”, expresó el psiquiatra Gonzalo Riveros, jefe del equipo de Salud Mental, quien resaltó que dentro de la visión de una atención humanizada que brinda el instituto se preocupan por el aspecto físico como de la salud mental del paciente.

El INSNSB un centro pediátrico quirúrgico especializado, que atiende casos de patologías de alta complejidad, niños y adolescentes con enfermedades oncohematológicas, tumores sólidos, tumores cerebrales y otras patologías neurológicas, grandes quemados, malformaciones congénitas, de columna, enfermedades cardiovasculares, genética y otros síndromes, por lo que existe la necesidad de contar con una atención paliativa adecuada.

En el año 2025, el INSNSB realizó un total de 16,418 atenciones entre las especialidades de psicología y psiquiatría, de los cuales 4,186 fueron en consulta externa y 12,232 en hospitalización por interconsultas.

El especialista mencionó las principales señales que pueden ayudar a reconocer problemas de salud mental en nuestros hijos: facilidad del llanto como recurso para enfrentar la dificultad, trastorno del sueño, pérdida de energía, dificultad en la concentración y memoria, inestabilidad emocional, alteración en la conducta, aislamiento familiar y social, uso excesivo de la tecnología.

La intervención del equipo de Salud Mental es integral y transversal a todos los ejes de atención quirúrgica especializada que ofrece el Instituto, tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios que llegan para citas y procedimientos.