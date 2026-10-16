EsSalud anuncia incremento del abastecimiento de medicamentos e insumos médicos

El Seguro Social de Salud (EsSalud) incrementó en 18 % el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a nivel nacional durante el primer mes de gestión, anunció la presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas Gonzáles desde la ciudad de Cusco durante una visita de supervisión a establecimientos de salud.

La titular de EsSalud señaló que garantizar el abastecimiento es fundamental para asegurar la continuidad de los tratamientos, especialmente de los pacientes que requieren medicamentos e insumos especializados de forma permanente.

"La recuperación del abastecimiento es una prioridad de nuestra gestión. En el primer mes hemos logrado incrementar en 18 % la disponibilidad de medicamentos e insumos para nuestros asegurados", señaló la Dra. Zulema Tomas Gonzáles.

La titular de EsSalud enfatizó que se impulsarán medidas para atender problemas que, según indicó, se arrastran desde hace varios años, entre ellos el mantenimiento de equipos médicos y la revisión de los procesos de gestión, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención de los establecimientos.

La presidenta ejecutiva indicó que la reorganización institucional contempla acciones para mejorar el mantenimiento de equipos médicos, optimizar procesos y fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

"Estamos revisando procesos que requieren mejoras desde hace varios años. Nuestro objetivo es optimizar recursos, recuperar capacidades operativas y garantizar una mejor atención para los asegurados", afirmó.

SUPERVISIÓN HOSPITALARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CUSCO

Durante su visita a la región, la presidenta ejecutiva supervisó las instalaciones del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco y las acciones de una campaña quirúrgica gratuita de mano y miembro superior, desarrollada en coordinación con la misión médica francesa Happy Hand.

Esta iniciativa contempla intervenciones reconstructivas para asegurados con lesiones complejas, con el propósito de mejorar la movilidad y funcionalidad de sus extremidades y favorecer su autonomía en las actividades cotidianas.

Como parte de las acciones para fortalecer la atención en la región, también se entregaron dos ambulancias tipo II destinadas a los hospitales de Espinar y Sicuani. Estas unidades permitirán reforzar el transporte asistido de pacientes y la capacidad de respuesta ante emergencias y traslados que requieren atención médica.

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS

La presidenta ejecutiva destacó la aprobación de los lineamientos que permiten el acompañamiento familiar de pacientes hospitalizados las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera gratuita y de acuerdo con criterios médicos y de bioseguridad.

La medida busca fortalecer la atención humanizada y reconocer el valor del apoyo emocional durante el proceso de recuperación.

REORGANIZACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL DE CUSCO

En relación con la Red Asistencial Cusco, la Dra. Zulema Tomas Gonzáles informó que la nueva gestión impulsará la revisión de procesos administrativos y de contratación, con énfasis en la transparencia, el uso eficiente de los recursos y la mejora de los servicios para los asegurados.