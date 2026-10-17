Minsa ofrecerá chequeos gratuitos para prevenir el cáncer de mama

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con Real Plaza, realizará una campaña de chequeos gratuitos por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de promover la detección temprana de esta enfermedad.

La atención será del 19 al 21 de octubre en Real Plaza Salaverry y del 19 al 24 en Real Plaza Puruchuco. Las mujeres de 40 a 69 años podrán acceder a una evaluación clínica de mamas y recibir orientación médica.

Más de 613 mil tamizajes en 2026

El director ejecutivo de Prevención y Control del Cáncer del Minsa, Víctor Alex Palacios Cabrejos, informó que hasta septiembre se realizaron más de 613 mil tamizajes, entre ellos 525.979 exámenes clínicos y 87.703 mamografías.

En Salaverry, la atención será de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el sótano 3; mientras que en Puruchuco se realizará de 12:00 m. a 5:00 p. m., en el nivel 1, frente a Smart Fit. La jornada incluirá evaluación preventiva y recomendaciones para continuar con la atención médica si fuera necesario.