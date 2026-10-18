Iquitos: Hospital Perú de EsSalud inició atenciones médicas especializadas para reducir listas de espera en Loreto

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de Hospital Perú, inició un desplegado operativo médico quirúrgico en la ciudad de Iquitos con el objetivo de reducir las listas de espera y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la región Loreto.

La jornada, organizada por la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) en coordinación con la Red Asistencial Loreto, se realizará hasta el próximo 24 de octubre de manera simultánea en tres establecimientos de salud: el Hospital III de Iquitos, el Centro de Atención Primaria (CAP) III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista.

Esta intervención busca acercar los servicios médicos especializados a los asegurados, ampliar las oportunidades de atención y contribuir a reducir las listas de espera en la región.

MÁS ESPECIALIDADES Y SERVICIOS PARA LOS ASEGURADOS

En el Hospital III de Iquitos se brindan consultas en medicina interna, gastroenterología, cirugía general, oftalmología, medicina física y rehabilitación. Además, los pacientes podrán acceder a servicios complementarios de rayos X, terapia física, laboratorio y farmacia.

En tanto, en el CAP III Iquitos y en el CAP II San Juan Bautista se ofrecen atención en medicina general, ginecología, ecografía, odontología y psicología, ampliando las alternativas de atención para los asegurados de la zona.

Como parte de esta intervención, se programaron cirugías de catarata para más de 50 pacientes, con el objetivo de devolverles o mejorar su capacidad visual, promoviendo su autonomía y calidad de vida.

PRIMER BALANCE

Durante la primera jornada del operativo, los profesionales de Hospital Perú brindaron 694 atenciones en las distintas especialidades, marcando el inicio de las actividades en Loreto.

El impacto del operativo se evidencia en el testimonio de los propios usuarios. Cecilia Chávez, asegurada beneficiaria, expresó su gratitud por la cirugía de cataratas recibida: “Esta operación me permitirá mejorar mi visión y recuperar mi calidad de vida. Estoy muy agradecida”, destacó.

En tanto, el asegurado Luis Lozano resaltó la oportunidad de recibir atención multidisciplinaria en un solo lugar: “Agradezco las diversas especialidades en las que nos han atendido. Es invaluable que el Hospital Perú venga desde Lima para darnos esta calidad de atención”, afirmó.

HOSPITAL PERÚ AMPLÍA SU ALCANCE EN EL PAÍS

Respecto al trabajo de la unidad itinerante, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas destacó que Hospital Perú cumple un rol clave en la estrategia nacional de desembalse clínico, trasladando especialistas y equipamiento a diversos puntos del país para optimizar la atención de los asegurados.

Con las atenciones ya en marcha en Iquitos, EsSalud reafirma su compromiso de continuar reduciendo las brechas de acceso a la salud y brindar una atención oportuna y de calidad en la región Loreto.