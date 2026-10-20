Minsa emite alerta epidemiológica ante riesgo de enfermedades por fenómeno El Niño

El Ministerio de Salud advirtió sobre el posible incremento de dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas ante las lluvias e inundaciones previstas para el periodo 2026-2027.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica N.° 008-2026 ante los riesgos sanitarios asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, que podría generar lluvias intensas, inundaciones y dificultades en el acceso al agua segura. Estas condiciones favorecerían la propagación de diversas enfermedades en el país, por lo que se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud públicos y privados.

Las cifras oficiales reflejan un incremento preocupante de algunas enfermedades. Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, el Perú registró 71 256 casos de dengue, un aumento del 122 % respecto al mismo periodo de 2025. Asimismo, se notificaron 1 159 363 episodios de enfermedades diarreicas agudas, cifra que representa un incremento del 11,3 %. En tanto, la leptospirosis alcanzó los 13 235 casos notificados, un aumento del 85,5 % frente al año anterior. La alerta también contempla los riesgos relacionados con la malaria y el sarampión.

Como parte de las medidas dispuestas, el Minsa reforzará la detección temprana de casos, la capacidad de diagnóstico de los laboratorios y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal capacitado. Además, intensificará las acciones de prevención y control de zancudos, promoverá la vacunación y coordinará con los gobiernos regionales y locales para proteger a las comunidades más vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno climático.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron eliminar el agua acumulada en recipientes para evitar criaderos de zancudos, consumir agua potable o desinfectada, mantener una adecuada higiene y evitar el contacto con aguas de inundación. También exhortaron a la población a completar sus vacunas y acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre o diarrea persistente. El sector recordó la importancia de evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal sanitario.