"Ojo perezoso" en niños: ¿Cómo continuar su tratamiento ante una emergencia por lluvias?

Una emergencia por lluvias o inundaciones puede dificultar el acceso a los controles médicos de los niños. Ante esa situación, el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” (INO), del Ministerio de Salud (Minsa), recuerda la importancia de mantener la atención de los menores con ambliopía, conocida como “ojo perezoso”, cuyo tratamiento temprano es fundamental para prevenir dificultades visuales permanentes.

Si una emergencia impide acudir a una cita, los padres o apoderados deben contactar a su establecimiento de salud para recibir orientación y coordinar la continuidad de la atención. El uso de lentes o parches debe seguir las indicaciones del especialista, sin modificar el tratamiento por cuenta propia.

CAMPAÑA PARA DETECTAR NUEVOS CASOS

Para promover la detección oportuna, el INO realizará este sábado 24 de octubre una campaña de despistaje de “ojo perezoso” dirigida a niños de 5 a 10 años que sean pacientes nuevos y no tengan diagnóstico previo de ambliopía.

“Un niño puede desenvolverse con normalidad y, aun así, tener dificultades para ver con uno de sus ojos sin que su familia lo advierta. Con esta campaña buscamos detectar el problema a tiempo y evitar que afecte su visión de manera permanente”, señaló el jefe institucional del INO, Dr. Félix Antonio Torres Cotrina.

Según el Minsa, entre 2 y 3 de cada 100 niños pueden desarrollar ambliopía, considerada la causa más común de disminución de la visión en la población infantil. Después de los 7 u 8 años, el tratamiento suele ser menos efectivo, aunque cada caso requiere evaluación especializada.

La jornada se realiza en el marco del Día Mundial de la Ambliopía, que se conmemora cada 15 de octubre, y contará con la participación del equipo del Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabología, a cargo de la Dra. Doménica Díaz Zubieta.

UN PROBLEMA QUE PUEDE PASAR INADVERTIDO

La ambliopía ocurre cuando la visión no se desarrolla adecuadamente durante la infancia. El cerebro comienza a depender más del ojo que ve mejor y utiliza menos la información del ojo afectado. Puede estar asociada al estrabismo, errores refractivos no corregidos o problemas como las cataratas infantiles.

Como el ojo de mejor visión compensa la dificultad del otro, el niño puede jugar, leer o desplazarse sin problemas aparentes. Por ello, desenvolverse con normalidad no garantiza que vea bien con ambos ojos.

Cerrar un ojo para mirar, inclinar la cabeza, entrecerrar los ojos o presentar desviación ocular son algunas señales de alerta. Sin embargo, la ausencia de estos signos no descarta la enfermedad. El Minsa recomienda una evaluación oftalmológica entre los 3 y 5 años de edad.

HORARIO E INSCRIPCIÓN

La campaña se desarrollará de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., en el auditorio del INO, ubicado en la avenida Tingo María 398, Cercado de Lima.

Los cupos son limitados. Los padres o apoderados deberán inscribir previamente a sus hijos mediante el código QR del afiche publicado en las redes sociales oficiales del INO.