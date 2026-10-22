EsSalud relanza Hospital Perú con campaña de atenciones médicas en Iquitos

Profesionales llegaron de Lima para brindar atenciones y cirugías en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto.

En el marco de una nueva etapa de fortalecimiento institucional, el Seguro Social de Salud (EsSalud) relanza Hospital Perú en Iquitos con una campaña de atención médica especializada, que se realizará hasta el 24 de octubre en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, lidera esta segunda visita a Loreto, dando continuidad a los compromisos asumidos el pasado 1 de octubre para fortalecer los servicios de salud y acercar una atención más oportuna a los asegurados de la región.

Esta intervención forma parte de la estrategia de atención itinerante de la institución, orientada a reducir las brechas de acceso, atender la demanda acumulada y acercar los servicios médicos especializados a la población asegurada.

Para esta campaña se desplazaron desde Lima 26 profesionales de la salud que trabajan de manera articulada con los equipos asistenciales de la región en el Hospital III Iquitos, el CAP III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista.

Los asegurados reciben atención en gastroenterología, oftalmología, cardiología, ginecología, medicina física y rehabilitación, además de servicios de enfermería, psicología, odontología, radiología, laboratorio y farmacia. Asimismo, se realizan cirugías de cataratas para reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Trabajo articulado para fortalecer la atención en Loreto

El relanzamiento de Hospital Perú refleja el compromiso de EsSalud con una atención más cercana, humana y resolutiva. A través de esta estrategia, la institución fortalece los servicios en regiones y acerca especialistas donde más se necesitan, poniendo al asegurado en el centro de cada decisión.

Esta intervención se enmarca en el compromiso institucional de fortalecer su presencia en las regiones, promover una atención más cercana y oportuna y contribuir a mejorar el acceso a los servicios especializados, en coordinación con los equipos asistenciales locales.