Cáncer de mama y salud mental: ¿por qué el miedo a la recaída persiste tras el alta?

En octubre se recuerda la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, pero tras el tratamiento médico existe una realidad invisible: la profunda huella emocional. El diagnóstico impacta de lleno en la vida de las pacientes y su entorno, por lo que cuidar la salud mental no es una opción secundaria, sino un pilar vital para la recuperación integral.

Tras recibir el diagnóstico, es frecuente experimentar un estado de embotamiento emocional o cognitivo. Durante esta etapa inicial de shock, la paciente registra la noticia de la enfermedad, pero enfrenta dificultades para asimilar la información sobre el tratamiento. Además, suele surgir de manera habitual la idea errónea de atribuir el origen del tumor al estrés acumulado con anterioridad.

Al respecto, Nataly Maturana, psicóloga clínica del Instituto Oncológico FALP, aclara que es muy común que las pacientes lleguen a la consulta cargando con la culpa de haber tenido vidas estresantes. Sin embargo, enfatiza que no existe evidencia científica de que las emociones o el estrés generen cáncer, por lo que cargar con esa responsabilidad solo añade una mochila excesiva durante el proceso de salud.

La "espada de Damocles": el temor esperable tras el tratamiento

Uno de los momentos con mayor demanda de orientación psicológica ocurre cuando concluyen las etapas más intensas del tratamiento y la paciente pasa a la fase de seguimiento médico. En esta etapa, mientras el entorno suele asumir que la persona debe estar feliz por retomar su rutina, aparece una intensa angustia por la posibilidad de una recaída.

La psicóloga Nataly Maturana explica que en este periodo suele manifestarse el mito de la "espada de Damocles", donde la persona siente una alerta constante de que la enfermedad puede regresar. “Cada ecografía o mamografía de control despierta un nerviosismo que es completamente esperable en el proceso y que generan una alerta de que la afectación a la salud se vivirá nuevamente y con mayor intensidad. Tomando en cuenta que ya el proceso inicial se vive como un duelo difícil de asimilar”,señala.

En el ámbito familiar, el diagnóstico desestructura la dinámica habitual del hogar, obligando a redistribuir los roles cotidianos. Con el fin de brindar un apoyo efectivo sin generar presiones adicionales, la psicóloga señala que el trabajo psicoeducativo con las familias se enfoca en cuatro pilares:

- No asumir ni suponer lo que la paciente necesita: El error más común en la familia es adivinar cómo se siente la persona o imponer cuidados sin consultar. En lugar de suponer, la recomendación es evaluar y preguntar directamente en cada etapa qué tipo de ayuda o espacio prefiere.

- Permitir el desahogo sin intentar "solucionarlo" todo: Muchas veces las pacientes no buscan que la familia resuelva el problema de inmediato, sino contar con un espacio seguro para expresar su molestia o tristeza sin que intenten frenar sus emociones.

- Romper el "sufrimiento en islas": Es habitual que tanto la paciente como sus familiares sufran en soledad por temor a preocupar al resto. Sin embargo, la especialista sostiene que compartir el dolor de manera abierta es mucho mejor que llevar la carga por separado.

- Reorganizar las tareas de la casa: Cuando quien solía sostener el hogar se enferma, es indispensable que el cónyuge o los hijos asuman labores como la cocina o el aseo, permitiendo que la paciente tenga pausas reales de descanso.

Experimentar tristeza, ansiedad o cambios de ánimo en las primeras etapas forma parte de la respuesta esperable ante un evento de salud complejo. No obstante, la atención profesional se vuelve necesaria cuando estas reacciones pierden su carácter transitorio e interfieren gravemente en la calidad de vida.

Según la psicóloga de FALP, si los cambios de ánimo o el insomnio duran más de dos semanas o interfieren con la vida cotidiana, se debe buscar apoyo profesional. La psicooncología ayuda a normalizar emociones, mejorar la comunicación médica y procesar los cambios al propio ritmo.