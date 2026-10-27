Vacuna personalizada contra el cáncer de piel: reduce en 42 % el riesgo de recaída en pacientes

Una nueva esperanza surge en la lucha contra el cáncer de piel. Una vacuna personalizada de ARN mensajero (ARNm), denominada intismeran, logró reducir en un 42 % el riesgo relativo de recaída o muerte en pacientes con melanoma de alto riesgo que habían sido operados. El hallazgo forma parte de un ensayo clínico internacional de fase 3, cuyos resultados fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2026), celebrado en Madrid.

La investigación, denominada INTerpath-001, evaluó a 1137 pacientes con melanoma cutáneo en estadios IIB al IV. Los participantes recibieron inmunoterapia con pembrolizumab, mientras que un grupo también recibió la vacuna experimental desarrollada por Moderna y Merck. Tras aproximadamente dos años de seguimiento, los investigadores comprobaron que la combinación de ambos tratamientos disminuyó significativamente el riesgo de que el cáncer reapareciera o provocara la muerte.

¿Cómo funciona la vacuna personalizada contra el melanoma?

A diferencia de las vacunas tradicionales, intismeran no busca prevenir el cáncer en personas sanas, sino combatir posibles células malignas que permanecen en el organismo después de una cirugía. Para elaborarla, los científicos analizan las mutaciones del tumor de cada paciente e identifican hasta 34 proteínas anormales, conocidas como neoantígenos, que permiten enseñar al sistema inmunitario a reconocer y atacar específicamente las células cancerosas.

La oncóloga Georgina Long, directora del Instituto Melanoma de Australia y principal investigadora del estudio, explicó que esta tecnología permite diseñar una especie de identificación personalizada del cáncer. Los resultados también revelaron que, después de los primeros seis meses de tratamiento, la reducción relativa del riesgo de recaída o muerte alcanzó el 58 %, mientras que el riesgo de metástasis a distancia o muerte disminuyó un 38 % durante el seguimiento general.

¿Cuándo estará disponible la vacuna?

Pese a los resultados alentadores, los especialistas señalaron que la vacuna contra el melanoma todavía se encuentra en investigación y no está disponible comercialmente. Aunque los efectos secundarios más frecuentes fueron fiebre, fatiga y dolor en la zona de aplicación, aún se necesita un seguimiento prolongado para determinar si el tratamiento también mejora la supervivencia global de los pacientes. Los resultados del ensayo han sido aceptados para su publicación en The New England Journal of Medicine y sus desarrolladores mantienen conversaciones con las autoridades regulatorias para evaluar los siguientes pasos hacia una posible aprobación.