EsSalud desplegará ambulancias y equipos médicos para proteger la salud del papa León XIV durante su visita al Perú

Para proteger la salud del papa León XIV, su comitiva y los miles de fieles que participarán en sus actividades durante su visita al Perú, del 11 al 16 de noviembre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pondrá en marcha el «Operativo Papa León», un despliegue sanitario que incluye ambulancias, puestos médicos, brigadas de emergencia y personal especializado en Lima y regiones.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, presentó este plan de respuesta sanitaria que busca anticiparse a posibles emergencias y garantizar una atención médica oportuna durante el recorrido del Santo Padre por el país.

“Estamos preparados para trabajar de manera articulada con las instituciones involucradas y brindar atención de salud tanto al Santo Padre como a todos los ciudadanos que nos acompañarán desde el Perú y el extranjero”, señaló Tomas Gonzáles.

El operativo se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Bomberos del Perú y la Iglesia Católica, con el objetivo de brindar una respuesta sanitaria articulada durante las actividades programadas.

Ambulancia tipo III acompañará al Santo Padre

Como parte del despliegue, EsSalud dispondrá de una ambulancia tipo III, equipada como Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que acompañará permanentemente los desplazamientos del vehículo papal

Esta unidad contará con ventilador mecánico, bomba de infusión continua y monitor-desfibrilador multiparámetro, además de un equipo especializado en atención crítica y reanimación. Una segunda ambulancia, tipo II, reforzará la cobertura sanitaria de la comitiva oficial.

Atención médica para miles de fieles

En Lima se desplegarán 18 ambulancias tipo II en los principales escenarios de concentración: cuatro en el Gran Teatro Nacional, seis en la Base Aérea Las Palmas, cuatro en el Estadio Nacional y cuatro en la Plaza de Armas.

Para la misa multitudinaria del 16 de noviembre en Las Palmas, se instalarán además dos Puestos Médicos de Avanzada y dos puestos médicos satélite, preparados para brindar atención inmediata a los asistentes que presenten alguna complicación de salud.

En Lambayeque, los equipos médicos estarán presentes en Pimentel, Zaña, Santa Cruz y la Plaza de Armas de Chiclayo. En Cusco se instalará un Puesto Médico de Avanzada en Sacsayhuamán y un puesto satélite en la Plaza de Armas.

En Ucayali, la respuesta sanitaria incluirá un área diferenciada en el Hospital II Pucallpa y el reforzamiento del Centro Médico Manantay.

Más de 15 establecimientos en alerta

El operativo contará con la participación del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y Hospital Perú, pertenecientes a la Gerencia de Oferta Flexible así como de más de 15 establecimientos de EsSalud, que permanecerán en alerta amarilla para garantizar la disponibilidad de personal, equipamiento y servicios ante posibles emergencias.

Cada Puesto Médico de Avanzada contará con dos médicos, dos profesionales de enfermería, un técnico de enfermería y un técnico de campo. Los puestos satélite atenderán principalmente casos leves y brindarán orientación a los asistentes, mientras que las brigadas del Escuadrón de Emergencia realizarán acciones preventivas y de primera respuesta.

Este despliegue responde al enfoque de gestión que impulsa la presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas, de anticiparse a los riesgos, acercar los servicios de salud y garantizar una atención oportuna, segura y con calidad humana.

Recomendaciones para los fieles

Ante las largas jornadas y concentraciones multitudinarias, EsSalud recomienda a los asistentes mantenerse hidratados, utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera para prevenir golpes de calor.

Asimismo, exhorta a prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, evitar las aglomeraciones y seguir las indicaciones del personal de seguridad y salud.

Durante las actividades, la central de emergencias del STAE mantendrá operativa la línea gratuita 117, disponible las 24 horas para atender emergencias dentro de su ámbito de cobertura.