EsSalud alerta que altas temperaturas por fenómeno El Niño pueden agravar enfermedades de la piel

El aumento de las temperaturas por el fenómeno El Niño podría agravar diversas enfermedades dermatológicas y elevar los riesgos para la salud, según advirtió el Seguro Social de Salud (EsSalud), institución que recomendó reforzar de inmediato las medidas de protección ante el calor intenso y la radiación solar.

El doctor Carlos Salas Rivera, dermatólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explicó que el bochorno desencadena o intensifica los síntomas de afecciones crónicas como la rosácea, que causa enrojecimiento y lesiones faciales, y la dermatitis seborreica, mientras que las personas con enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, deben extremar cuidados ya que los rayos ultravioleta agravan sus manifestaciones cutáneas.

Riesgos de radiación y prevención

El especialista señaló que la exposición excesiva y acumulada a la radiación ultravioleta provoca quemaduras, envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo, por lo que instó a no esperar la aparición de molestias para prevenir.

Para reducir estos peligros, el médico recomendó mantenerse hidratado bebiendo agua, permanecer en espacios frescos o ventilados, evitar actividades al aire libre en horas de alta radiación, aplicar protector solar de amplio espectro con FPS de 30 o superior y vestir ropa ligera, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV.

Alerta por golpe de calor y prevención

Salas Rivera recordó que el golpe de calor constituye una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura corporal. Esta condición se manifiesta mediante una temperatura corporal extremadamente elevada, confusión, alteraciones de la conciencia o desmayos, ante lo cual la persona afectada debe acudir de manera inmediata a un centro médico para recibir atención especializada.

Finalmente, EsSalud exhortó a la población a adoptar estas acciones preventivas de forma continua frente a las altas temperaturas registradas y acudir a una evaluación médica especializada en caso de presentar lesiones persistentes, cambios sospechosos en la piel o un empeoramiento de sus diagnósticos dermatológicos previos.