Sepa cómo almacenar sus medicamentos de forma segura ante la ola de calor

Ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), llevó a cabo una feria informativa en el mercado Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, para orientar a la población sobre el almacenamiento correcto de medicamentos y los peligros de la automedicación.

Durante la actividad, especialistas de la entidad explicaron que los medicamentos deben mantenerse protegidos de la luz directa, la humedad y el calor en espacios frescos y ventilados para evitar la alteración de sus componentes.

En la misma línea, la viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba, advirtió que la automedicación ante cualquier síntoma puede enmascarar enfermedades graves, generar resistencia a los antimicrobianos y provocar daños a órganos vitales, por lo que recomendó acudir a un establecimiento de salud.

Campaña preventiva e incautación de productos

Esta jornada forma parte de la campaña preventiva denominada "Por tu salud, ponle ojo al medicamento", la cual busca alertar a la ciudadanía sobre los peligros de adquirir productos farmacéuticos ilegales y promover su compra en establecimientos autorizados.

Como parte de las acciones de fiscalización, el Minsa dio a conocer que, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines (Contrafalme) decomisó más de 15 toneladas de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios falsificados, adulterados o de procedencia ilegal.