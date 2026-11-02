¿Cómo prevenir el dengue en casa? Medidas sencillas para evitar la reproducción del mosquito

La prevención del dengue comienza en casa. El mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua estancada, por lo que es importante revisar patios, jardines y otros espacios donde puedan acumularse líquidos.

Una de las principales recomendaciones es lavar y tapar correctamente los tanques, cilindros y depósitos de agua. También se deben cambiar con frecuencia los recipientes de las mascotas, limpiar los floreros y desechar objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos.

Hábitos que ayudan a proteger a la familia

Para evitar las picaduras, se recomienda utilizar repelente, instalar mallas en puertas y ventanas y vestir prendas que cubran brazos y piernas, especialmente en zonas donde se registra presencia del mosquito. Estas medidas deben reforzarse durante las temporadas de mayor humedad y lluvias.

Si una persona presenta fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o sarpullido, debe acudir a un establecimiento de salud. No se recomienda automedicarse ni consumir aspirina o ibuprofeno ante la sospecha de dengue, debido al riesgo de hemorragias.