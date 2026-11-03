Minsa: estas son las recomendaciones para prevenir el dengue en casa

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó un comunicado en sus redes sociales donde exhorta a la población a reforzar las acciones preventivas ante el dengue. En dicho documento, realiza un listado con recomendaciones para que cada familia ponga en marcha.

LIMPIEZA Y VACUNACIÓN COMO EJES PRINCIPALES

En su listado, el Ministerio de Salud recomienda reforzar las acciones de limpieza, evitar agua empozada y completar la vacunación en la población vulnerable:

1. Eliminar criaderos de zancudo. Para ello se recomienda lavar, escobillar y tapar correctamente los recipientes donde se almacena agua, además, desechar objetos en desuso y colocar boca abajo baldes y recipientes que puedan acumular agua de lluvia.

2. Prevenir picaduras usando repelentes, vestir con manga larga y colocar mosquiteros en ventanas y cunas.

3. Completar la vacunación contra el dengue que es gratuita y está dirigida a personas entre los 10 a 20 años que viven en los distritos priorizados del Minsa. El esquema comprende dos dosis que deben recibirse según la programación del establecimiento de salud. Pero, tener en cuenta que luego de la vacunación se debe mantener las medidas preventivas.

SÍNTOMAS Y EVITAR LA AUTOMEDICACIÓN

4. Evitar la automedicación en caso de tener fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular y articular, pues el uso de medicamentos debe seguir las indicaciones de un profesional de salud.

5. Reconocer los signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia. Ante estos síntomas, acudir de inmediato a un profesional de salud, incluso si la fiebre ha disminuido.