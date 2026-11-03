Tratamientos de fertilidad en mujeres mayores de 38: 62% de embarazos con apoyo de la IA

La maternidad después de los 38 años continúa siendo un desafío para muchas mujeres debido a la disminución de la reserva ovárica y la calidad de los óvulos. Sin embargo, un reporte clínico de la clínica peruana Inmater reveló una tasa de embarazo del 62% en el grupo analizado, mediante tratamientos de reproducción asistida que incorporan tecnologías de inteligencia artificial (IA) como herramientas complementarias.

Según los datos difundidos por la institución, el 83% de las pacientes que iniciaron tratamientos de fertilidad tenía 35 años o más, mientras que el 54% superaba los 37 años. Entre enero y abril de 2026, el centro evaluó 3 mil 893 óvulos, de los cuales 2 mil 828 alcanzaron la madurez necesaria para intentar la fecundación, equivalente al 72,6%. No obstante, la clínica no precisó cuántas pacientes participaron en el cálculo del 62% ni la cantidad de nacimientos registrados, por lo que esta cifra no representa una probabilidad individual de embarazo.

¿Cómo ayuda la IA a lograr un embarazo después de los 38 años?

Uno de los aspectos destacados del reporte es la incorporación de inteligencia artificial en los tratamientos de fertilidad. Fernando Peña, biólogo especializado en reproducción asistida de Inmater, explicó que el proceso comienza con la evaluación de la reserva ovárica para determinar las alternativas reproductivas de cada paciente. Entre las herramientas utilizadas figura Violet, un sistema que analiza las características de los óvulos, y Chloe, que, junto con las incubadoras EmbryoScope, permite observar el desarrollo embrionario mediante imágenes sin alterar repetidamente las condiciones de incubación. Sin embargo, la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) advierte que todavía se requieren investigaciones rigurosas para demostrar si estas tecnologías mejoran las tasas de nacidos vivos.

Fertilidad después de los 38 años: ¿qué alternativas existen?

Ante las dificultades reproductivas asociadas con la edad, los especialistas recomiendan realizar una evaluación temprana de la reserva ovárica, conocer las opciones de congelación de óvulos o embriones y analizar los tratamientos disponibles, como la fecundación in vitro con óvulos propios o la ovodonación. De acuerdo con estimaciones internas de Inmater, alrededor del 25% de sus pacientes de edad reproductiva avanzada recurre a la donación de óvulos. Asimismo, se recomienda que las mujeres mayores de 35 años acudan a una evaluación especializada después de seis meses de intentar quedar embarazadas sin éxito. (Con información de diario Correo).